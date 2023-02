RUTB: une deuxième victoire de suite pour la confiance ?

Au pied du Top 5, la RUTB, avec ses 36 points, se bat dans un mouchoir de poche avec le haut du classement. L’équipe n’est d’ailleurs qu’à cinq points de Namur, deuxième. Mais si l’entraîneur tubizien ne calcule pas encore pour l’instant, il semblerait qu’il se rapproche de plus en plus de son objectif personnel. " Tout se resserre, mais on ne regarde plus trop le classement. On sait qu’on fait la bonne opération quand on gagne, donc l’objectif, c’est toujours de tout gagner. Je me suis toujours dit qu’il faut faire au moins le même nombre de points que l’année passée, voire mieux. La série est compliquée mais à ce stade, c’est totalement faisable."

La RUTB a récolté 55 points la saison dernière.

Une surprise contre Jette ?

Après la large victoire contre Waremme, le coach veut confirmer contre Jette ce samedi (20 h). "On a la chance de recevoir deux fois de suite à domicile, il ne faut pas passer à côté de cette chance."

L’entraîneur se rappelle bien du match aller, qui avait terminé en faveur des Blanc et Or sur la plus courte des marges avec un succès 0-1 grâce un but de Van Gestel sur phase arrêtée. Mais cette fois-ci, ce sera un peu différent. "On avait gagné au match aller. Mais entre-temps, ils ont changé d’entraîneur donc c’est une équipe dont on connaît les joueurs mais il y aura quand même un peu de surprise puisqu’il n’a fait qu’un seul match contre Rebecq."

Quoi qu’il en soit, le T1 garde sa confiance légendaire et compte sur le résultat de la semaine passée pour relancer une spirale positive. "Quand on est vraiment bien, je pense qu’on peut dire qu’on n’a peur de personne. Ça dépend aussi de nous. Le match de la semaine passée en marquant cinq buts sans encaisser a fait beaucoup de bien. Je suis persuadé que les joueurs auront à cœur de poursuivre notre lancée."

Le noyau tubizien sera privé de Migliore et Denayer, toujours blessés. Aarab est malade et ne fera pas le déplacement ainsi que Serhat Tepe et Guisto, suspendus.