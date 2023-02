Rebecq veut continuer sa spirale positive: "On est dans le bon"

Quatorzième avec 30 points, Rebecq remonte doucement dans le classement général et se partage le ventre mou avec beaucoup d’équipes comme Hamoir, Dison, Binche ou encore Lessines. Continuer sur sa lancée est donc quasiment obligatoire pour espérer le meilleur scénario possible. "Les rencontres qui arrivent ici seront hyper importantes pour la suite des événements. L’objectif, c’est de toujours gérer le match qui suit. Mais c’est clair que depuis quelques semaines, on s’attelle à prendre des points pour recoller au classement. C’est désormais fait et maintenant, on peut capitaliser et ce n’est pas négligeable."

Les hommes de Dimitri Leurquin auront également la possibilité d’aller titiller le haut du classement samedi soir contre La Louvière Centre, cinquième avec six points d’avance sur Rebecq. Une rencontre avec un petit esprit de revanche pour le T1 rebecquois. "C’est un match un peu particulier parce qu’à l’aller, on a vraiment été malmené donc il y a aussi une petite mise au point par rapport à ça, explique l’entraîneur. On essayera de rectifier les manquements du match aller, mais surtout de rester sur nos principes actuels et de ne pas tout chambouler parce que la formule fonctionne depuis quelques semaines."

Le coach a d’ailleurs toutes les cartes en main pour la victoire puisqu’il bénéficie d’un noyau complet, sans blessé ni suspendu.