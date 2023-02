R2: Nivelles veut continuer sa remontée

Un long déplacement attend la régionale 2A de Nivelles ce samedi soir, qui sera en visite du côté de Saint-Hubert, pour essayer d’étendre sa série de victoires, et s’éloigner un peu plus de la zone rouge. "Après deux victoires de suite, notre objectif est d’aller en chercher une troisième, confirme le coach grec, Thodoris Alexandridis. On sait que ce ne sera pas évident et que l’on va affronter un adversaire de qualité, qui aura l’avantage du terrain. Ils ont un style de jeu particulier, avec un groupe assez grand, contrairement à nous, qui essayons de compenser ce manque de taille par des ajustements tactiques. On comptera pas mal d’absents dans nos rangs malheureusement, et on se prépare donc à un match compliqué. On se souvient de notre défaite du match aller, imputable à notre manque de maîtrise des situations de un contre un, ainsi que de notre manque de présence au rebond. La clé pour nous, ce sera d’être prêt à jouer dur en défense pour pouvoir courir en attaque, mais aussi de dominer la bataille du rebond et d’être combatif pendant quarante minutes si on veut avoir une chance."