Du côté des Namurois, faire tomber le leader invaincu, c’est l’objectif comme le confirme Thomas Dustin le coach des Mosans: "Les données de ce match sont on ne peut plus claires. Soit nous sommes capables de tenir le même rythme pendant quarante minutes à notre niveau, soit l’issue ne fera aucun doute. En face, il y a une équipe en pleine confiance qui trouve toujours des solutions dans les moments difficiles. Nous devons faire le match parfait pour espérer, et ce n’est pas impossible, être les premiers à faire tomber cette formation."

"Un tournant du championnat"

Gianni Maren, le coach de Castors Braine, plante un autre décor pour ce sommet du championnat. "Ce match, c’est un tournant du championnat. Si on le gagne, nous serons assurés de terminer dans les quatre premières places, donc nous serons certains d’être en play-off, même si on venait à perdre les sept prochains matchs. Par ailleurs, pour Profondeville, vu son classement actuel (NDLR: sixième avec 10 victoires contre 8 défaites) , s’il y a une neuvième défaite, ça repousserait notre adversaire à plus de deux défaites des places qualificatives pour les play-off. Cela compromettrait fortement son accession à la quatrième place qualificative pour les play-off. Donc, je crois qu’on va vraiment avoir un match intense entre deux équipes qui veulent arracher la victoire sans rien lâcher"

C’est donc un très beau choc en perspective qui aura lieu dimanche en bord de Meuse. D’autant plus que du côté brainois, on est bien conscient des forces adverses. "Profondeville est une équipe avec des joueurs qui jouent depuis des années ensemble, constate le coach Gianni Maren qui se souvient que la victoire au match aller (78-70) n’avait pas été facile à obtenir. Une de ses forces, c’est son jeu intérieur dominant avec, à l’extérieur des joueurs adroits aux shoots et qui peuvent s’enflammer facilement. C’est donc une équipe où il y a de l’expérience, dont la position au classement ne correspond pas du tout à la qualité de son effectif."

"Ce sera comme une finale avant la lettre"

Le mentor brainois sait que ses joueurs devront être attentifs à plein de détails. "Pour nous, ce sera un tout gros test, comme une finale avant la lettre. Les clés du match seront de pouvoir contenir leur secteur intérieur, très performant et qui alimente énormément en points leur équipe, sans laisser les joueurs en périphérie mettre le feu à l’anneau. Il va falloir trouver l’équilibre entre ces deux dangers pour ne pas trop s’exposer. Nous avons bien travaillé là-dessus cette semaine. Mes joueurs sont bien conscients que ce sera compliqué d’arracher ces trois points mais s’ils le font, c’est notre place en play-off qui est assurée", conclut le coach des Castors de Braine qui devra se passer des services de Thomas Farricelli, en vacances.