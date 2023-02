Philippe Vanescote coachera les Limaloises à Stevoort

Stevoort occupe l’avant-dernière place au classement. "Contre Riemst (lanterne rouge) la semaine dernière, nous avons pu faire tourner l’effectif. Nous devrons jouer un match sérieux ce samedi soir si nous ne voulons pas rencontrer des difficultés."

Jérôme Spenders a annoncé au club qu’il ne comptait pas rester la saison prochaine, faute de temps. Les dirigeants lui cherchent un successeur. "Nous cherchons pour l’équipe première, mais aussi pour beaucoup d’autres équipes du club excepté la nationale 3 où Alain Baugniet reste en place", indique le président limalois, Harry Mabille.

Le successeur de Jérôme Spenders ne sera pas Philipe Vanescote. "Non, j’ai été très clair. Je reste en place comme second, aussi pour aider le club au niveau sportif. Je ne reprends pas l’équipe en main comme entraîneur principal. J’ai fait cela pendant quarante ans, ce n’est plus pour moi."

Les joueuses n’ont jusqu’ici pas manifesté l’intention de quitter le club. Certaines d’entre elles sont en stand-by, elles attendent de connaître le nom de l’entraîneur de l’équipe avant de confirmer leur présence la saison prochaine.