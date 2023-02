Nouveau à Tubize: un club cycliste rien que pour les jeunes

Employé à la FCWB, il s’est décidé avec deux de ses collègues, Véronique Ganty et Joël Grégoire, a lancé une structure. "Nous avons discuté avec la Ville et de son côté, l’échevin des sports Walter Bassegio avait le même constat. Il n’en fallait pas plus pour nous lancer dans l’aventure. On bénéficiera d’un appui de la ville pour ce qui est du lieu d’accueil et des vestiaires lors de nos entraînements. C’est par contre la totale inconnue sur l’avenir. Nous ne savons pas combien nous accueillerons de jeunes âgés entre 8 et 15 ans pour des sorties VTT."

Le premier entraînement se déroulera ce mercredi 1er mars au départ du Hall omnisports de Tubize à 14 h. Deux moniteurs de la FCWB seront là pour les accueillir.