Le Zénith Heavy Athletics a été créé en 2016 à LLN

Le club s’est ouvert aux deux disciplines de la Fédération Francophone des Poids et Haltère: l’haltérophilie et le Power lifting. "Nous n’avons pas de lieu fixe d’entraînement. Nous avons un partenariat avec le CrossFit de Wavre. Personnellement, je ne fais plus de compétition. Je préside le club, organise les compétitions pour nos athlètes et je les coache."

Top 3 en Belgique en 2018

Le club a fait partie du Top 3 en Belgique. Thibaut Bacq a notamment été champion de Belgique juniors à deux reprises, vice-champion de Belgique en seniors – 94 kg en 2018.

Michaël Grare a également décroché le titre national chez les 105 + la même année. "Aujourd’hui, six athlètes participent à la première des trois épreuves francophones par équipes à Nivelles. Nous avons beaucoup de nouveaux dans le club. L’objectif premier est de leur offrir un premier contact avec l’haltérophilie. Pour ceux qui ont déjà concouru, on voit une belle évolution au fil des interclubs."