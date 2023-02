Isabelle Genot s’est lancée dans l’haltérophilie à 57 ans

La ligue francophone compte 25 clubs affiliés, dont quatre dans le Brabant wallon: Lasne, Ottignies, Rebecq et Chaumont-Gistoux. "Nous comptons 650 affiliés. Depuis quatre à cinq ans, notre nombre d’affiliés et en augmentation, explique Dominique Jan, président de la LFPH. L’haltérophilie avec ses deux techniques, l’arraché et l’épaulé-jeté est une des deux disciplines gérées par la fédération. Treize de nos clubs pratiquent l’haltérophilie. C’est la discipline la plus explosive, la plus physique."

La deuxième discipline est le Power Lifting où l’on retrouve le squat (flexion des jambes avec la barre sur les épaules), le développé couché (soulever la barre avec les bras en étant couché sur le dos), et le soulever de terre (le concurrent soulève la barre du sol les bras tendus vers le bas). "Beaucoup d’athlètes d’autres disciplines sportives pratiquent l’haltérophilie pour améliorer leurs performances dans leurs sports. Nous allons démarrer un module de formation de bachelier avec le professeur Marc Francaux à l’UCLouvain."

"C’est bon pour la santé"

L’haltérophilie est souvent critiquée dans le public. Les études scientifiques ont pourtant déjoué les préjugés. "L’haltérophilie est très bonne pour la santé. Elle fait travailler les muscles, la coordination, la souplesse, l’explosivité, la volonté", indique Isabelle Genot, vice-présidente de la ligue et médaillée d’argent aux championnats d’Europe Master de 2021.

À 63 ans, elle pratique la discipline: "J’ai eu un accident de voiture à 25 ans, mon ménisque était fichu. Je n’ai plus pu faire de sport. À 57 ans, je me suis lancée dans l’haltérophilie. Je suis maintenant en pleine forme." Elle a soulevé 57 kg en épaulé-jeté et 41 kg à l’arraché dimanche dernier. Youssef El Amrani (- 89 kg) s’est montré le meilleur homme. Il a soulevé 160 kg à l’épaulé-jeté et 135 kg à l’arraché.