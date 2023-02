D3A: Braine espère à nouveau réussir un joli coup

L’équipe du stade Gaston Reiff montre un visage très séduisant en ce moment. "Si on avait joué comme ça toute la saison, on aurait été champion, sourit notre interlocuteur. Mais dans le foot comme dans la vie, rien n’est éternel et il faut chaque fois se remettre en question. C’est pourquoi, il ne faudra surtout pas croire que les deux matches à venir seront faciles car tout le monde va donner sa vie pour se sauver et il faudra donc mettre notre bleu de travail."

D’autant que le partage réalisé à l’aller (2-2) n’a pas laissé un très bon souvenir aux Jaune et Bleu avec un penalty non sifflé et un goal injustement annulé. "C’était notre mauvaise période (NDLR: 3 points sur 24) avec des arbitres ayant une dent contre nous. Mais il faut aussi reconnaître quand ils font du bon travail et depuis un mois, on n’a plus trop de problèmes à ce niveau-là."

Tenir Pratz

Concernant l’adversaire du jour, "Couvin a beaucoup changé en un an. Mais, ils possèdent de bons joueurs à l’image de leur attaquant Pratz qui marque 15 à 20 goals par saison. Ce sera l’un des joueurs à tenir mais on est bien défensivement ces derniers temps."

Suray a l’embarras du choix puis Wallaert réintègre l’effectif. Seul Laurent est suspendu.

Le noyau: Chalon, Mwaso, Samutondo, Lella, Teirlinckx, Schallon, Deglas, Aragon, Campitelli, Absil, Smeets, Willaert, Lo Giudice, Roman, Ladrière, Derwa, Buscema, Kumba, Coulibaly, Baras.