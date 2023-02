Chastre ne veut plus donner les buts à l’adversaire

Pour cela, il faudra afficher la même envie que face à Zulte Waregem et commettre moins d’erreurs. "Par rapport aux extraits filmés dont on dispose, on progresse clairement dans le jeu depuis le début mais on continue à perdre parce qu’on offre nous-mêmes les buts à l’adversaire. C’est ce qu’il faut absolument gommer et on a encore bossé là-dessus cette semaine."

Malheureusement, les Chastroises ne seront pas au complet puisque la capitaine Duquenne (entorse) est de nouveau out pour trois semaines. Genard et Arcoly sont également absentes. La bonne nouvelle, c’est que Delikus a repris et jouera en P1. "On partira donc à douze avec Margaux (Charlier, la gardienne) qui reste fort incertaine. Les absences s’accumulent, les matches s’enchaînent (NDLR: l’équipe va en jouer quatre en trois semaines) et le noyau est ce qu’il est, mais on jouera quand même le coup à fond avec quasi le même onze que le week-end dernier, ce qui permet de former certains automatismes."

Précisons encore que le match reporté contre Tienen a enfin été recassé dans le calendrier et se disputera le samedi 8 avril aux Quinze Bonniers.