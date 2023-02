Chaque unité sera importante pour Jodoigne

Ce qui devrait être le cas face au Crossing Schaerbeek. "J’avais joué contre eux avec Waremme, en début de saison, lors de la préparation. C’est une belle équipe avec du physique et de la vitesse. Je les avais trouvés très bons, surtout en première mi-temps. J’ai également vu quelques vidéos et j’en ai vu assez pour savoir ce qu’on devra faire pendant nonante-cinq minutes. Ils sortent d’une défaite et voudront se relancer, mais nous avons aussi besoin de points et on se doit de faire quelque chose là-bas. Je m’en fiche de faire un beau match, il nous faut surtout un résultat."

Le groupe a eu une grosse discussion mardi et a fait une bonne séance jeudi. "On a décidé d’avancer avec les joueurs montrant de l’envie de gagner des matches et je les ai sentis très concernés. Ceux qui partiront doivent avoir à cœur de le faire sur une bonne note, ceux qui resteront doivent tout faire pour maintenir le club et continuer à construire afin de vivre une prochaine saison plus tranquille. J’attends donc que tout le monde mette son bleu de travail car chaque unité est importante."

L’ensemble du groupe est sélectionnable à l’exception de Mbolo, suspendu. Rayon transfert, Loris Lallemand aurait signé à Fize en P1 liégeoise.

Le noyau: Bronckart, Lallemand, Puttemans, Vanheukelom, Berisha, Gilles, Mbolo, Soriano, Mirabile, Olemans, Reuter, Congosto, Beaupain, Pohl, Cassange, Abdelaouhed, Sylla, Fotso.