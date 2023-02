Waterloo en mission: "La claque reçue à Saint-Louis nous a fait du bien"

Pour reprendre leur marche en avant, les pensionnaires de la Butte du Lion accueillent les Liégeois de Belleflamme, ce vendredi à 20 h 45 au hall omnisports du Chenois. "Nous nous sommes bien entraînés cette semaine, explique le pivot waterlootois, Thibault Careme. Je pense que nous sommes fin prêts pour la réception de Belleflamme. Quand on fait une rétrospective, je pense que la claque reçue à Saint-Louis en championnat nous a fait du bien. Une grosse remise en question individuelle en a résulté, et depuis, nous produisons un basket attrayant et efficace, témoigne celui qui a retrouvé un très bon niveau de jeu pendant cette période. C’est vrai que j’ai retrouvé une certaine confiance en mon shoot, et que je me sens plus à l’aise dans mon basket, apportant un peu plus au groupe après une période un peu"off"."

La défaite de la semaine dernière est vécue comme une petite erreur de parcours dans les rangs waterlootois, mais rien de bien dramatique. "Le coach a d’ailleurs débriefé directement après le match, pour nous rappeler qu’il nous restait un mois pour préparer la finale de la Coupe régionale, et que cette défaite était la cartouche restante que l’on venait de griller. Nous devons donc être mobilisés pour refaire une série de victoires, à commencer par ce vendredi. Nous avons beaucoup travaillé notre attaque de zone, sachant que les Liégeois affectionnent beaucoup ce type de défense. Nous sommes aussi conscients qu’il faudra contenir Charly Bernard qui nous a fait mal au match aller, et prendre les devants dès l’entame du match sans attendre le dernier quart temps pour commencer à jouer."