Tubize occupe une excellente cinquième place

Du coup, la seconde équipe du club, qui avait terminé cinquième en deuxième provinciale la saison dernière, est, elle aussi, montée. "Elle se tire bien d’affaire cette saison en première provinciale où elle occupe la quatrième place."

Deux joueurs ont rejoint l’équipe restée quasi identique par rapport à la saison dernière. "Damien Hombergen, un ancien de Tubize, défendait les couleurs de S. Tournai la saison dernière en nationale 2. Il nous a rejoints. Nous avons aussi intégré Pierre Stas. Il évoluait en provinciale 2 à Ancienne la saison dernière. Il est central et livre une excellente saison. Nous avions à la base un noyau de onze joueurs. Deux joueurs nous ont quittés. Un en raison d’un déménagement, l’autre est parti il y a quinze jours parce qu’il estimait ne pas avoir suffisamment de temps de jeu alors qu’il était titulaire sur papier en début de saison. Deux joueurs de provinciale 1 s’entraînent avec nous et viennent donc compléter le groupe."

Les Tubiziens s’étaient fixés comme objectif de terminer entre la cinquième et la huitième place. "On savait que des équipes comme OT Tournai, Binche, Nalinnes et Guibertin nous étaient supérieures. Les débuts ont été difficiles. Nous avons eu besoin de temps pour acquérir le rythme de la division. Nous y sommes parvenus. Nous occupons actuellement la cinquième place. Il reste cinq matchs à disputer. Nous n’avons plus rien à perdre ni à gagner. Il va falloir trouver de la motivation pour ne pas terminer le championnat en roue libre. L’objectif est de nous maintenir à ce niveau, à la cinquième ou sixième place", poursuit Fabian Dupon.

Tubize a malmené les meilleurs, si l’on excepte Nalinnes. "Nous avons livré nos meilleurs matchs contre des équipes plus fortes que la nôtre. Nous avons gagné contre OT Tournai et nous avons pris un point contre Guibertin et Binche."