Le choix s’est porté sur une solution interne puisque Didier Van Eesbeek, déjà membre du staff en qualité de T3 et entraîneur des gardiens, est promu T1. "Didier était déjà présent l’année passée et c’est un gars au service du club, souligne le président, Giovanni Runco. Il est bien intégré au groupe et connaît les positions des joueurs. En ce qui concerne les joueurs, le but était de ne pas trop les bousculer en changeant tout en même temps dans cette période difficile, mais de poursuivre dans la sérénité. On les a rencontrés cette semaine et ils sont toujours concernés. Reste à espérer que le choc psychologique se produise contre Etterbeek malgré pas mal de blessés pour le match de ce dimanche."

Le club espère avoir pris la bonne décision pour décrocher la montée en P2. "On s’était préparé pour aller au bout et je comprends les interrogations de certaines personnes car c’est plus facile de de se séparer d’un entraîneur pour ne pas descendre que pour monter. On en a beaucoup discuté avec le comité et nous avons pris la décision que l’on pense être la plus raisonnable possible car il ne fallait pas jeter toute l’eau du bain et prendre un coach qui ne connaît pas l’équipe. D’autant que c’est une période importante car il nous reste six finales à disputer."

Geoffrey Dezomberg, nouveau T2

Didier Van Eesbeek, ancien joueur de Clabecq et d’Ophain, s’est choisi un T2 en la personne de Geoffrey Dezomberg avec lequel il avait déjà travaillé à Ophain.