Les Nivellois désormais face à leur destin

Après une semaine de repos, les Nivellois se paient un déplacement compliqué chez un concurrent direct au classement. Au match aller, il n’y avait pas eu match. La coach de Louvain, Jill Lorent, avait été exclue et les Nivellois avaient pu dérouler leur basket sans trop d’opposition pour renvoyer les Louvanistes avec un solide 68-36 dans les gencives. Ce soir, pour le match retour, Phivos Livaditis s’attend donc à une chaude réception du côté de la chaussée d’Aarschot. "Ce match, c’est ni plus ni moins les troisièmes contre les deuxièmes du championnat, mais c’est surtout contre la meilleure défense du championnat, une équipe toujours invaincue à domicile et qui veut certainement prendre sa revanche sur son match aller, explique le coach de Nivelles. Ça promet d’être une dure bataille et ce sera plus que probablement notre match le plus compliqué depuis notre défaite à Falco Gand en janvier. Psychologiquement, grâce à notre classement et le match aller, nous partons avec un petit avantage. Mais à mon avis, les Louvanistes auront à cœur de laver l’affront du match aller."

Les Nivellois feront ce déplacement dans le Brabant flamand sans Yannick Diop et Rémy Loubières, tous deux absents pour raisons professionnelles. En face, il y aura une équipe jeune, avec les frères Nunez (Remco et Tiago) mais aussi Thomas Janssens, Lucas Ven et les 2m06 d’Alexandre Vermeulen. Ils sont les grands espoirs du club louvanistes et ils jouent régulièrement avec le noyau A de Louvain. "Ces jeunes, ils ont grandi depuis le début du championnat, ajoute le coach des Nivellois. De plus, Louvain dispute avec nous le titre de la meilleure défense et pour le moment, c’est Louvain qui a ce titre honorifique. Mais, au-delà de ces considérations, je pense que cette rencontre sera une des plus déterminantes pour la suite de notre championnat. Si nous nous imposons à Louvain, en sachant que Falco Gand doit encore y aller, on prendra une très bonne option pour la suite. Mais, avant de spéculer sur un faux pas de Gand à Louvain, il faut gagner ce match. Point."

D’autant que ce vendredi soir, Flaco Gand reçoit Geel, l’avant dernier du classement.