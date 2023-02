Le sauvetage en regain de forme à Rixensart

Tous ne font pas de la compétition. "Le sport est avant tout un loisir et doit le rester. Il n’y a aucune obligation pour nos sauveteurs de s’aligner en compétition. Pour les championnats de Brabant Wallonie/Bruxelles que nous organisions, nous alignions six nageurs, mais deux n’ont pas pu se présenter car ils étaient malades."

Trois épreuves des six épreuves de sauvetage en piscine figuraient au programme de la compétition dimanche dernier. "L’obstacle où le nageur doit passer sous un obstacle, l’apnée pour lequel le nageur doit faire une distance en apnée et ensuite récupérer le mannequin et le livesaver, épreuve dans laquelle le nageur nage avec une bouée-tube auquel il doit accrocher le mannequin. Les distances sont différentes pour les jeunes et les adultes, poursuit Olivier Clerens. Au club, Maxime Guillaume et Luca Vanderdood réalisent de bonnes performances en compétition."

Les nageurs de trois clubs pouvaient prétendre au titre de champion de Brabant Wallonie/Bruxelles: Rixensart, le Boust de Louvain-la-Neuve et le club d’Evere. "Les nageurs des autres clubs sont invités à la compétition. Leurs temps sont pris en compte mais pas pour le championnat provincial", souligne Didier Clerens, le papa d’Olivier, président de la commission sportive au sein de la ligue Francophone

Championnat d’Europe cette année

Il y avait du monde à Rixensart, pas poins de 129 nageurs étaient inscrits à la compétition. "Certains viennent de clubs assez éloignés. Notamment de Blankenberge. Nous sommes dans une année de championnat d’Europe. Les nageurs viennent en compétition pour obtenir les minima pour pouvoir participer à ces championnats. Les championnats d’Europe ont lieu en piscine de 50 mètres, mais les temps réalisés en bassin de 25 mètres sont adaptés", poursuit Didier Clères.