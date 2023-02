Le Ramillies BC a proposé son premier stage de basket

Si d’autres stages devraient voir le jour fin août et à la Toussaint, le président du club voit de près les effets positifs de ce genre d’événement: "Ce genre de stage permet de booster les fondamentaux comme le dribble, la passe et le jeu d’équipe. Il y a eu aussi une attention sur le 3x3 car c’est une discipline à la mode. Nos enfants avaient près de sept heures de basket par jour pendant cinq jours. Pour eux, c’est génial et pour nous aussi dirigeants car c’est un apprentissage. Ils vont apprendre énormément en très peu de temps."

Présent cette saison en mini-basket (U8-U10) et en championnat pour les U12, U14 et Seniors P3, le club va muer sa section U16 Loisirs en U16 garçons et U16 Filles.

Une troisième nouvelle équipe devrait être constituée autour des P3 Vétérans. Autour d’un grand terrain et d’une salle partagée entre autres avec le badminton et le mini-foot, le club grandit gentiment. "On fait avec ce qu’on a niveau infrastructure. Le basket est plus présent dans la commune. Les exploits des équipes nationales à la TV aident à l’identification. Dans Ramillies, une école vient d’installer des panneaux de basket. La culture de la balle orange existe dans la commune", conclut Maxime Bouchat.