Le MTB Team Spirit en stage pour souder les troupes

Onze jeunes ont profité de ce terrain de jeu incroyable au sein d’une villa idéale pour se retrouver. "Une façon agréable de faire des sorties sur les pistes de l’Estérel et le long des belles plages de la Côte d’Azur. Pour certains, c’est une découverte et à l’issue de ces quelques jours de stage, ils ne demandent qu’à revenir. Pour les autres, c’est une joie de revenir sur un terrain qu’ils connaissent grâce aux stages précédents et au Roc d’Azur du mois d’octobre, importante compétition internationale qui se déroule dans le sud de la France."

Au fur et à mesure des jours, la motivation était toujours bien présente "même si les jambes tirent un peu plus. C’est une période où l’on peut prendre un peu plus de temps pour découvrir le caractère de chacun, une façon de souder le groupe pour la saison. Donc, c’est sous un temps doux et agréable, une fois que le soleil a percé, que les jambes démangent et les corps se mettent en route."