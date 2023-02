Le Brainois Luka Broccolo champion de Belgique

Il s’est également aligné avec Virginie Vanderlinden au championnat de Belgique en mixte série D. La paire du CTT Braine-l’Alleud l’Alleud avait été championne du Brabant. "Il n’y avait pas de doubles aux championnats francophones. Aux championnats de Belgique, nous avons aussi gagné plusieurs fois 3-2. Nous nous sommes imposés en quart de finale après avoir perdu les deux premiers sets contre Azilis Dechef et Jason Mangon, tous deux D0. Nous n’avons pas joué la demi-finale, la fille du mixte contre lequel nous devions jouer s’est blessée. Nous avons gagné en finale contre Cilia Vermeiren et Alexandre De Beys de Waterloo."

De D0 à C0 ? Le jeune homme (14 ans) va bondir de classement. "Je devrais monter C2. Après, si je peux être C0, ce serait cool."

Il joue les interclubs en division 3 avec Braine-l’Alleud. "Je suis monté quelques fois en provinciale 2. Pour l’instant, je suis régulièrement aligné en première provinciale. J’ai toujours une ou deux victoires."

Il va participer aux championnats de Belgique des jeunes en cadets ce week-end. "Ce sera beaucoup plus difficile. En cadets, certains joueurs sont B2."

Il y aura ensuite le 19 mars les championnats individuels en série D. "Mon objectif sera d’aller le plus loin possible mais surtout de battre certains joueurs comme Maxime Evens, Pieter Lafere et Dorian Delebecque."