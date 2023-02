Laora Delfosse a gagné ses galons de titulaire à Chaumont

Passeuse, la Walhinoise a partagé le poste avec Rachel Crucke lors de la saison 2021-2022. "En début de saison, j’avais contracté le Covid, je n’étais pas au top physiquement. J’ai ajouté des séances physiques personnelles aux deux séances organisées par le club."

Lorsque Rachel Crucke s’est blessée en fin de saison, Laora Delfosse était seule aux commandes à la distribution.

Un gros challenge

Ses prestations ont convaincu le staff de lui confier le rôle de titulaire à l’aube de cette saison. "Je les remercie de m’avoir fait confiance. Je venais tout juste d’avoir 20 ans tandis que Héloïse Winand, la deuxième passeuse, a 18 ans. Pour moi et le club, c’était un gros challenge."

Un challenge qu’elle a relevé. "J’ai l’impression de livrer une bonne saison."

Malgré cela, l’équipe semble moins performante que la saison dernière. "Avec Tchalou et Limal/Ottignies, qui s’est renforcé, nous sommes restés dans la série A. Mais les adversaires ont changé. Nous avons l’impression de nous retrouver dans une toute nouvelle série, plus costaude que la saison dernière. Nous aurions toutefois pu gagner plus de rencontres."

Ce samedi soir (20 h 30), les Chaumontoises (huitièmes), se rendront à Helchteren (neuvièmes). "Nous avions gagné 3-2 à l’aller. C’était le premier match de la saison. L’objectif est d’aller s’imposer chez les Limbourgeoises."

L’intention de rester à Chaumont

Les Chaumontoises sont assurées de reconduire leur bail en nationale 2. "Jusqu’ici, nous n’avons pas encore abordé la manière dont le club envisage la saison prochaine. Mon intention n’est pas de quitter Chaumont à moins de gros changements."

Laora Delfosse cumule ses prestations sportives avec des études de kiné à l’UCLouvain. Elle donne aussi des entraînements. "J’ai suivi la formation de coach. J’ai une carte C. Jusqu’ici, je n’ai pas coaché en club, faute de temps. Je me contente de donner un entraînement de groupe aux joueuses de Rixensart qui s’entraînent trois fois. Avec Jonathan Lecouturier, je m’occupe de la sélection garçons du Brabant que j’accompagne lors des interprovinces."