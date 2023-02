Jodoigne s’incline nettement face à Olve en demi-finale des play-off

Les Jodoignois devaient composer avec un effectif diminué. Robin Cuvelier relevait de blessure, il n’avait plus repris la raquette en main depuis le mois de janvier. Pauline Bruyer venait, elle, de reprendre la compétition.

Les Jodoignois alignaient Arnaud Delsaut et Indy Thys dans le double messieurs. "Le premier set a été très serré. Nous le perdons 21-23. Nous avons ensuite trop forcé nos coups au lieu d’attendre la faute chez nos adversaire. Du coup, nous avons commis des fautes. Nous perdons le set 9-21", indiquait Arnaud Delsaut, président du club et aussi joueur de l’équipe.

Le double dames, avec Angela Maria Catillo et Marine Gaufiez, se déroulait de la même manière. Les Jodoignoises s’inclinaient 18-21 au premier set avant de s’incliner 10-21 dans la deuxième manche. Angela Maria Catillo subissait le même sort en simple avec la perte du set initial 19-21 et du second 9-21. "Angela a passé une très mauvaise journée. Comme elle devait jouer trois rencontres, cela pèse dans le résultat final."

Elle a pris un set dans le double mixte avec Arnaud Delsaut. Là aussi, le premier set leur a échappé de justesse (23-21, 12-21,10-21) avant de s’effondrer par la suite.

Robin Cuvelier s’en tire bien

Les Jodoignois ont sauvé deux sets, mais n’ont pas réussi à accrocher une victoire. "Le deuxième set a été gagné par Robin Cuvelier (21-14, 18-21, 15-21) en simple. Il devait en principe juste monter sur le terrain pour éviter le forfait sans devoir jouer complètement le match. Finalement, il a joué et c’est lui qui s’est le mieux défendu, soulignait encore Arnaud Delsaut. Nos adversaires peuvent aligner sept joueurs et sept joueuses du même niveau. Chez nous, nous devons être tous au top pour ne pas handicaper l’équipe."

Olve montera en division 1. "Ce n’est pas un problème si nous restons en division 2. Il nous est revenu par nos adversaires que nous pourrions quand même accéder à la nationale 1. Mais je ne sais pas par quel biais. Je suis membre de la fédération nationale et je n’ai rien entendu à ce sujet", poursuit Arnaud Delsaut.

Wait and see !