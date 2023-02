Bonne entrée en matière des gars de Prémont

Et ce n’est pas terminé. "Nous avons en effet d’autres coureurs qui arrivent en forme car tout est planifié ici. Il y a un planning annuel pour chacun, et les pics sont planifiés pour chaque coureur, avec ses objectifs. Nous travaillons dans une structure réfléchie où tout est connu même si, bien entendu, il y a toujours les aléas."

Qu’est ce qui change donc pour Christophe Prémont à présent ? "On est moins dans l’aléatoire, on sait là où l’on va bien à l’avance vu le statut de l’équipe. Auparavant, nous dépendions d’invitation avec mon ancienne formation, et il n’était pas toujours évident de planifier les choses avec les coureurs. Ici, on bosse à long terme avec un focus 100% sur les préparations."

Ce week-end, ce sera le premier grand rendez-vous de l’équipe U23. "En effet, même si certains coureurs espoirs ont pu rouler avec les pros et d’ailleurs, cela s’est plutôt bien déroulé. Ici, ils sont attendus avec dimanche Bruxelles Opwijk. On a envie de montrer que l’on est là. Je suis plutôt confiant de la saison qui s’annonce. Les coureurs sont bien encadrés, c’est difficile de faire mieux car ils ont tout pour réussir avec par exemple le même diététicien ou encore le même matériel que les coureurs World Tour. Et puis, l’effectif est composé de bons coureurs ! On aspire à ce que dans les prochaines semaines, mois voire années, ils deviennent eux aussi pros !"