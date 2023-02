Play-off annulés en D2 et en D3: "Ce n’est pas ça, l’esprit du rugby belge !"

Pour notre interlocuteur, résidant à Walhain, ce retour en arrière ne coïncide pas avec les valeurs prônées par son sport. "Cela va bien au-delà de l’aspect sportif car plein de clubs s’étaient déjà mis en format play-off avec beaucoup d’investissements réalisés que ce soit au niveau du travail des staffs, des joueurs et des bénévoles. Les dates étaient bloquées et on annule tout du jour au lendemain. Cette manière de faire ne représente pas l’esprit du rugby belge. Tant de choses saccagées par deux clubs un peu élitistes qui ont peur de se faire voler leur place et de ne pas monter. Ça me révolte !"

L’appel a peu de chances d’aboutir

Cette semaine, une dizaine de clubs ont décidé d’interjeter appel concernant la suppression des play-off. Cela changera-t-il quelque chose ? "Je n’y crois pas trop, signale l’ancien joueur de l’ASUB Waterloo pendant de nombreuses années et qui a aussi évolué en France avant de passer un diplôme d’État en rugby à Marcoussis. Je pense que la Fédération n’osera pas aller à l’encontre d’un dossier en béton, même si on espère que ça ira plus loin que ça et qu’on ne sera pas pris en otage par ces deux clubs."