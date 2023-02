Philippe Liard (ex-RWDM et Tubize) travaille pour le LOSC: "À la recherche du prochain Eden Hazard"

Le passage de l’ancien capitaine des Diables rouges au sein du club lillois a marqué les esprits, que ce soit en France ou en Belgique. Du coup, lorsque Philippe Liard se présente en tant que recruteur du LOSC, les jeunes et leurs parents sont très attentifs. "Il y a un lien particulier entre le LOSC et la Belgique, et Eden Hazard en est le plus bel exemple. Lille possède une bonne image en France et en Belgique, de par la qualité et le sérieux de sa formation. La Belgique possède un véritable vivier de talents et avec un club aussi bien structuré que le LOSC, à quelques pas de la frontière, ils ont l’opportunité de rejoindre un club qui laisse sa chance aux jeunes. La preuve, trois jeunes issus du centre de formation sont aujourd’hui titulaires en équipe première."

Du travail sur et en dehors des terrains

Au LOSC, les journées de Philippe Liard sont bien remplies. "Je suis régulièrement le long des terrains à la recherche de nouveaux talents. J’assiste à énormément de matchs mais j’en regarde également beaucoup en vidéo. L’autre partie de mon job me permet de garder un pied sur le terrain. Une loi exige de respecter un certain nombre de kilomètres maximum pour les jeunes de moins de 16 ans. Du coup, je me déplace dans les clubs pour leur donner des entraînements spécifiques, assurer un suivi vidéo de leurs matchs et évoquer avec eux les points à améliorer. De quoi me permettre aussi de conserver un contact avec le terrain."

Un retour aux sources

Si on l’a connu du côté de Tubize et du RWDM, que la Belgique tient une place à part dans son cœur, le club lillois reste le premier amour de Philippe Liard. Du coup, lorsque l’opportunité d’y travailler s’est présentée, il n’a pas hésité. "Je suis arrivé au LOSC à l’âge de six ans et j’ai quitté le club à 21 ans. J’ai connu énormément de choses à Lille, ce club m’a beaucoup apporté et il a une place très particulière dans mon cœur. Une fois que j’ai terminé ma carrière de joueur, Jean-Michel Vandamme, qui était déjà directeur du centre de formation quand j’étais jeune, m’a proposé de revenir au club et d’intégrer la cellule recrutement. Son projet est de faire revenir beaucoup d’anciens joueurs ayant transité par le centre de formation de Lille, qui sont alors les plus à même de transmettre les valeurs du club aux jeunes."

Depuis le mois d’août, Philippe Liard vit à fond cette nouvelle carrière. "C’est plaisant de pouvoir continuer à travailler dans le monde du football et au sein d’un club qui vous est familier. C’est un tout nouveau rôle pour moi, une nouvelle vision du football. Vous ne devez plus penser instant T ou groupe, mais voir sur le plus long terme, sur comment faire évoluer et grandir les jeunes, avec une idée en tête: les envoyer vers le noyau pro. C’est une nouvelle facette du football très intéressante que je découvre."

Le coaching entre parenthèses

Avant d’arriver à Lille, l’ex médian se voyait suivre une voie dans le monde du coaching. "J’ai mis ça un peu de côté même si je garde une partie de ce métier en donnant des entraînements spécifiques aux jeunes. Mais revenir là où tout a commencé pour moi, dans un club doté de telles infrastructures, ambitieux et exigeant comme je l’ai été avec moi-même, ça ne se refuse pas."

Un œil sur le RWDM

Quand il n’est pas à la recherche de nouveaux talents, Philippe Liard garde un œil attentif sur les performances du RWDM, un club dont il a porté avec fierté les couleurs. "Je n’ai pas encore eu l’occasion d’aller les voir jouer cette saison mais je suis très content de voir ce qui se passe là-bas et j’espère qu’ils vont monter. Ils semblent avoir tout en mains pour y arriver."