Ophain B travaille aussi dans la continuité

Quelques jours après avoir reconduit Romuald Lecocq à la tête de son équipe première, le comité d’Ophain en a fait de même envers le coach de sa P3, Michaël Ervier, en vue de l’exercice 2023-2024. "On a eu beaucoup de discussions par rapport aux projets mis en place depuis un an et demi. Le but est toujours d’intégrer des jeunes qui sont encore un peu tendres pour certains mais dont le jeu vers l’avant est super-productif. Et comme on est à 100% sur la même idée avec le comité, celui-ci m’a demandé de poursuivre le travail", explique l’intéressé pour qui cette reconduction a coïncidé avec une période délicate sur le plan sportif: un 10-0 à Olympic Anderlecht suivi d’un 9-4 chez les Waterloo Lion’s. "On se prend 34 goals en trois matches avec un amical que je n’aurais pas dû prendre contre une P2 car on s’est fait balader. Moi aussi, j’ai eu un moment de doute en me demandant si les joueurs allaient continuer à me suivre, un peu comme en début de saison où on a commencé à perdre des matches après le 9/12. Je tiens donc à remercier mon président qui m’a fait confiance malgré tout."