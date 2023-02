Les Guibertins à nouveau prêts pour franchir l’échelon

L’équipe est donc assurée de disputer le tour final. "Vu les moyens et les qualités dont on dispose, c’est le minimum qu’on pouvait faire car on n’a pas toujours été irréprochable, et ce n’est pas la saison attendue jusqu’à présent."

Les Guibertins sont en effet trop irréguliers. "On a disputé un bon premier tour où l’on mettait facilement les ballons au fond. Mais depuis le match de Walhain, il y a eu un certain relâchement et ce n’est pas facile de travailler avec un groupe réduit ni de mettre en pratique certaines choses le week-end. Sans oublier un manque d’efficacité et aussi de chance. On est par exemple battu 6-2 par Mélin alors qu’il n’y a rien à dire si on mène 5-0 à la mi-temps, puis on a les occasions pour renverser le match contre Beauvechain mais on ne les concrétise pas. On ne vit pas non plus le championnat le plus plaisant suite aux trois forfaits et il y a donc un peu moins d’envie en restant parfois trois semaines sans jouer."

Le résidant d’Ernage, qui travaille dans le bâtiment, est blessé au genou "depuis le match à Perwez il y a quinze jours. Ma saison ne se passe pas aussi bien que je l’aurais voulu mais j’ai quand même repris du plaisir pour mon retour au club après une saison pas complète à Chastre, explique le joueur également passé par Beauvechain, Orp et Rixensart. Et puis, j’ai découvert une nouvelle position en tant que back alors qu’avant, je jouais devant ou comme ailier droit. Ça me plaît, j’essaie d’apporter un plus à l’équipe et les autres joueurs ont l’air content."

Pour la suite des événements, le club peut rester ambitieux. "Il nous reste des matches intéressants d’ici la fin de championnat. On va essayer de faire ça bien en prenant un maximum de points tout en travaillant en vue du tour final car ça va être la guerre. Pour tous les gens actifs au club, le but sera de se donner à 100% pour leur offrir une montée. La seule équipe qui me fait peur est Mont-St-Guibert car si on joue comme on sait le faire, on peut passer au-dessus de tout le monde."

Maniet rentrera de suspension face à Huppaye. "Même si on sera plus à l’aise sur notre synthétique, notre adversaire est en forme et j’espère qu’il n’y aura pas de relâchement après que la tranche ait été validée et avec un effectif réduit", avance Gaël Vanderbrugge (T1).