Le transpondeur chez les jeunes fait débat

La totalité des courses sur route prévues en Wallonie cette année seront assurées par ce système. "Afin de ne pas se retrouver devant le fait accompli lors de la première compétition, les personnes concernées peuvent dès à présent commander le transpondeur via le site https ://speedhiveshop.mylaps.com/prochip-flex.html. Pour les coureurs occasionnels, une location sera possible le jour même au prix de 10 euros."

La décision a rapidement fait débat sur les réseaux sociaux. Encadrant au MTB Team Spirit en vue d’y ouvrir une section route, Clément Pinget pointe quelques soucis. "Je pense qu’ajouter un service payant est superflu, dans un sport qui souffre déjà beaucoup chez les jeunes. Ça n’est pas super et surtout c’est très mal ciblé. Le problème n’est pas les puces, car c’est bien sûr une technique super. Mais c’est de les mettre dans les catégories où c’est le moins utile et où il me paraît important de faire en sorte que le ticket d’entrée soit le plus abordable possible. Ces 50 € par an, je les mettrais bien volontiers dans quelque chose qui va faire venir plus de gamins dans les clubs…"

Un problème de communication

Aux yeux de Clément Pinget, la mesure est opaque parce qu’il est possible, sur le site de la société qui vend les transpondeurs, de prendre d’autres formules (125 €/5 ans) "mais tu n’as pas d’informations ou de communication de la fédération qui va t’expliquer bien clairement tout ça."

La crainte ? Investir à long terme est financièrement intéressant, mais quelle est la garantie que dans trois ans ce soit encore le même système qui sera de mise ?

L’autre point relevé par Clément Pinget est la "non" communication de la fédération. "La seule chose qu’on a, c’est une information sur facebook… C’est léger. Rien sur le site. Limite bientôt, ils vont faire un TikTok pour communiquer quelque chose qui va être important, obligatoire et sur lequel il faut un peu anticiper."

Le but n’est toutefois pas de taper sur le dos de la fédération. "Ici le problème est la non-communication, et ça, c’est un avis partagé par beaucoup de monde. Les gens n’aiment pas qu’on leur amène comme ça, juste avant la reprise, une nouveauté payante sans des explications."

Clément Pinget souligne être complètement conscient qu’il y a des gens à la fédération "qui bossent, qui se donnent du mal, qui proposent et essaient de faire évoluer les choses. Je ne m’oppose pas à ça, bien au contraire, mais je pense que c’est aussi le rôle d’une fédération de donner une vision à ses licenciés, de communiquer bien en amont sur les changements et quand c’est nécessaire de mettre en place les supports."