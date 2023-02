Le gardien Anderson est sur la touche tandis qu’Userstam, longtemps blessé, reprend avec le groupe. "Nivelles possède en Loïc Fiolle un capitaine solide et en Jérémy Vennekamp l’un des n°9 les plus prolifiques. On devra se reconcentrer sur notre football pour retrouver le plaisir de jouer", indique Frédéric Vandekerkhoven (T1).

Nivelles B

Dur de sortir de cette spirale. "Je n’ai rien à reprocher aux joueurs car seuls les résultats sont négatifs, remarque Cédric Musette (T1) qui comptera quelques absents à cause du Carnaval. Il faudra voir comment ça se passe avec la P2 de Villers mais on doit surtout se faire plaisir et engranger des points sans pression."

Waterloo B

Le groupe a repris mardi. "La semaine de repos a clairement fait du bien et on en avait besoin après la frustration du dernier match, souligne José Ngoyi (T1). Il faudra être concentré du début à la fin et ne pas prendre Ixelles à la légère car ils ont les capacités pour faire basculer un match." Mollo est blessé.

Waterloo Lion’s

Après la défaite contre Etterbeek "on est peu largué par rapport aux trois premiers, note Alain Nzanza (T1). Ganshoren est une drôle d’équipe qui perd des points contre les derniers mais qui en avait perdu deux chez nous en ayant mené 2-4 jusqu’à cinq minutes de la fin." Omonga, Ellatifi et Ohindo sont blessés.

Genappe B

Après le partage de mercredi à Ophain "où l’on méritait plus, il y avait déjà du mieux, positive Gary Illegems (T1). Le week-end libre nous a été bénéfique afin de recharger les batteries mais ce sera à nous de confirmer face au Léo qui alterne les bons et mauvais résultats." Warnant et Verachtert sont out.

Ittre

Après le gain de la tranche, le club croit encore au titre. "Il nous reste cinq matches et qui sait, car on est en embuscade malgré un calendrier plus chargé, analyse Gaëtan Sempoux (T1). Olympic Anderlecht est à la fois un piège mais aussi un défi car on a perdu notre dernier match contre eux." De Longueville est blessé.