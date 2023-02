Les Vert et Blanc n’ont pas démérité face au leader woluwéen. Ils s’attendent encore à une solide opposition ce dimanche. "Ils vont vouloir prendre leur revanche car nous les avions largement dominés au match aller. Comme ils sortent d’une grosse prestation face à Rixensart B, ils seront en confiance mais nous avons les armes pour les embêter", souligne Arnaud Lambert (T1).

Huppaye B – Saint-Josse B

Avant-dernier du classement, Huppaye B ne s’est pas déplacé samedi dernier à Schaerbeek B. "Je vais encore devoir bricoler et remanier l’équipe car j’ai quelques absents et un suspendu. Si on joue comme contre Stéphanois B, je suis malgré tout optimiste sur le fait qu’on peut prendre au moins une unité", raconte le T1 Benjamin Danielswiez.

Walhain B – Incourt B

Match bouillant du bas de tableau entre une formation walhinoise treizième et qui sort d’un week-end de repos et une équipe d’Incourt B qui n’a pas été au bout de son match contre Saint-Michel B. La manche aller avait été aussi intense qu’indécise (2-3). "Nous n’avions effectivement pas eu si facile que cela et je me méfie de cette équipe d’Incourt B. Avec l’avantage du grand terrain, nous allons cette fois-ci essayer de faire le jeu", lance Quentin Van Den Broeck (T1).

Les Incourtois y croient. "Le match aller avait constitué notre meilleur match de la saison et les gars sont hyper motivés à l’idée de glaner notre première unité. Je suis convaincu qu’on peut aller chercher quelque chose là-bas", déclare le mentor Jean-Luc Fergloute.

Bierges –Rixensart B

Les deux équipes ayant été battues dimanche dernier, le derby servira avant tout à se relancer. "Une rencontre qui va se jouer dans des conditions plutôt inhabituelles pour nous par rapport au terrain en herbe. Ce sera compliqué, un match d’hommes où il faudra se rassurer après le résultat négatif contre le Stade Everois B", précise le coach rixensartois Lorenzo Richiusa.

Les Biergeois savent à quoi s’attendre. "Encore un gros morceau et de nouveau j’ai pas mal d’absents. Je vais devoir composer avec les gars de l’équipe réserve mais chez nous, on peut peut-être espérer accrocher un petit quelque chose", prévient le T1 Sébastien Goossens.