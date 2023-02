Le gardien Vanderluyden (doigt cassé) et De Meurichy seront absents à Chaumont. "Ce sera un match à part car j’ai passé cinq belles années là-bas, je sais que je serai bien accueilli et on va essayer de l’aborder correctement pour prendre des points", lance Didier Liroux (T1).

Orp-Noduwez

L’équipe est bye ce week-end. "On était bien en place avec ce 6/6 et encore un bon match contre Perwez, mercredi dernier, mais celui de Mont-St-Guibert était de trop et on n’aurait pas dû se déplacer", avoue Gaëtan Gramme (T1).

Wavre-Limal B

Reprise délicate. "On ne s’est entraîné que jeudi dernier mais en nombre limité, précise Mohamed Riani (T1). Il y a des retours cette semaine et on espère bien aborder Mélin qui tourne très bien, mais ce sera d’autant plus dur sur leur terrain." E. Collès est suspendu.

Incourt

Toujours beaucoup d’absents "mais on arrive malgré tout à faire des matches convenables, positive Vincent Charlet (T1). Je connais beaucoup de joueurs à Walhain pour avoir fait leur prépa physique à Perwez, mais on est trop déforcé que pour les inquiéter comme à l’aller."

Walhain

Plus que Mélin comme obstacle sur la route du titre. "Ils tournent bien mais nous aussi, même si on a eu dur à Huppaye, souligne Mathieu Michielsens (T1). Incourt a battu des équipes plus fortes sur papier et nous avait remonté deux buts à l’aller. Ne les prenons pas à la légère !"

Grez B

Week-end off. "Ce n’est pas plus mal à l’occasion d’une semaine de congé scolaire, remarque Nicolas Gilles (T1). Je suis vraiment satisfait du match complet réalisé contre Perwez avec un beau collectif, de la combativité et des occasions créées mais aussi concrétisées."

Huppaye

Après avoir laissé filer le match contre Walhain et la deuxième tranche, "ce sera compliqué à Mont-St-Guibert sans trois suspendus (Legrand, Lebon et Robert), mais notre dynamique n’est pas mauvaise avec deux succès sur quatre matches difficiles", rassure Laurent Moinil (T2).