D1: L’ASUB en route vers les play-off

Grâce à son dernier succès en date à Liège (7-50), l’ASUB Waterloo est quasiment assuré de faire partie des six formations qui disputeront les play-off. "On devait se racheter après Soignies contre qui on avait complètement déjoué, mais on a bien réagi en étant la seule équipe à avoir décroché le bonus au Coq Mosan et là, on sort d’une bonne performance à Liège avec une moyenne d’âge de 23 ans", apprécie le coach, Jonathan Grenon, dont la mise au point semble avoir porté ses fruits. "Comme je n’étais pas content après Soignies, j’ai durci les choses au niveau des choix et des entraînements. Il faut mettre les bouchées doubles si on veut être champion et les joueurs sont assez réceptifs pour l’instant. On est dans les temps pour être prêt à aborder la phase finale et, physiquement, on met beaucoup d’intensité avec le ballon."