À défaut de proposer son meilleur football, l’équipe parvient à faire la différence. "On joue parfois moins bien mais on est efficace devant le but adverse et on défend bien avec notre gardien qui est en grande forme. C’est ce qui fait notre force avec la cohésion d’équipe retrouvée puisqu’avec quelques nouveaux joueurs, on s’est un peu cherché le temps de recréer un groupe qui est de nouveau bien soudé."

Cela dit, ce 30/30 ne rapporte rien pour l’instant. "Ça va être dur de rattraper Walhain mais on les joue dans moins de trois semaines et s’il fait un faux-pas d’ici-là, ça rajouterait un peu de piment. Sinon, notre objectif est de disputer le tour final comme l’année passée, même si on espère ne plus devoir attendre le dernier match pour se qualifier. Si on y est, on aura à cœur de faire mieux puisqu’on avait été éliminé d’entrée après un match de fous contre Genappe", rappelle cet étudiant en dernière année d’ingénieur de gestion qui dispute sa neuvième saison au club.

Les Mélinois reçoivent Wavre-Limal sans Carlier (voyage de noces), Quintin et M. Allard (suspendus). "Ça reste une bonne équipe, jeune, qui joue au foot, note Benoit Lamine (T1). Il ne faudra pas les sous-estimer d’autant que toutes les équipes veulent mettre fin à notre série de victoires. Nous, on espère aller le plus loin possible et rester dans cette spirale positive malgré quelques absents."