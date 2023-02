Retour en terrain hostile pour l’Ottintois Stéphane Wille

Les deux hommes se retrouveront donc ce week-end pour un derby à la saveur spéciale puisque l’actuel mentor ottintois a passé les deux dernières saisons sur le petit banc de… Court-Saint-Étienne. "Je me suis occupé des U19 avant de les suivre en équipe réserve. Je connais pas mal de joueurs de la P3, je garde d’excellents souvenirs de mon passage ici et j’ai toujours eu une très bonne relation avec Benito Marchetto et Saïd Albahtouri. Le derby s’annonce intense, indécis et comme je sais qu’ils ont un petit goût amer dans la bouche par rapport au match aller, il faut s’attendre à de l’animation sur le terrain", argumente Stéphane Wille.

Ayant évolué dans des clubs de Bruxelles avant de migrer dans le BW (Rosières, Limelette, Bierges, Stéphanois ou encore Grez), celui qui a fait ses gammes d’entraîneur du côté du RJ Wavre se sent bien à Ottignies. Malgré les hauts et les bas, une onzième place au classement et un récent bilan de 3/21, l’homme de 51 ans est confiant. "On joue bien au football mais on ne gagne pas et nous avons surtout les pires difficultés du monde à inscrire des buts. Comme je ne sais jamais aligner deux fois la même équipe, c’est parfois compliqué de créer des automatismes. Nous terminons la saison par un calendrier a priori plus abordable et l’objectif serait d’atteindre la barre des trente points."