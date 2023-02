P1: Premier point pour Nivelles !

En P2, Jodoigne B a perdu 0-3 contre Etterbeek. "On est passé à côté de notre match et on n’avait pas beaucoup de solutions sur le banc, indique Pierre Haerlingen (T1). J’espère qu’on va se reprendre car on a un gros match face à l’Union."

Ronvau a montré deux visages différents au White Star (3-2). "Réveil un peu tardif à 3-1 alors qu’on aurait pu prendre ne fût-ce qu’un point en jouant comme ça les deux mi-temps", signale Guillaume Lengelé (T1).

Lasne-Ohain B "s’est bien battu mais six erreurs ne pardonnent pas contre Walhain", résume Paulo Guimares (T1).