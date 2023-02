Nivelles dit au revoir à la P2

À six rencontres de la fin de la phase classique du championnat, Nivelles connaît déjà son sort pour la prochaine saison. Avec 5 points contre 24 pour le Stéphanois, les Nivellois ne peuvent plus échapper à la relégation. Mais Rudy Deschamps, T1 temporaire et président du club, s’y était déjà préparé. "Après la défaite contre Wavre Limal (NDLR: 1-2, le 15 janvier), on a décidé mettre les plus jeunes et les U19 en P2 parce qu’on savait déjà bien que les carottes étaient cuites, même si mathématiquement il y avait encore une chance."