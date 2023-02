Chastre, qui affronte l’ES Braine ce dimanche, s’attend à "une équipe un peu comme la nôtre, qui alterne du bon et du moins bon, indique Hassan Riani. On a la possibilité de les dépasser et de se rassurer en cas de victoire, ça ne se refuse pas. Mais ce ne sera pas un match facile."

Amato, Van Den Berg et Niangbo sont suspendus, mais Mouton revient dans l’effectif.

ES Braine

"On est un peu les deux mêmes équipes", indique Michael Ghion (T1) à l’approche de la rencontre de ce dimanche contre Chastre. "On est collé l’un à l’autre avec seulement un point d’écart et je pense qu’on souhaiterait tous les deux prendre quelques points pour se rassurer dans le championnat. C’est l’occasion."

Stéphanois

Après une grosse prestation contre Jodoigne, le Stéphanois rencontre Saintes ce dimanche. "Le groupe est motivé, lance Rénald Pansaerts (T1). On aborde une fin de championnat pas piqué des vers parce qu’on va jouer uniquement des équipes du Top 7. On va donc prendre match après match et notre sort dépendra du résultat des autres équipes."

Le groupe devra se passer de Nicolas Hemelhof suspendu.

Villers

"Braine B est une équipe en grande forme. Elle en est à 16 points sur 18, avec quatre clean sheets, ce qui n’est pas rien. C’est une équipe assez jeune et athlétique. Et j’ai bien l’impression qu’ils ont des vues sur la troisième tranche donc ça ne va pas être facile", indique Frédéric Balan (T1).

Jodoigne

La défaite contre le Stéphanois passe mal. La rencontre de ce samedi contre Rixensart sera donc "pour retrouver du plaisir, souligne Martin Dehut (T1), Le match qu’on devait gagner, on ne l’a pas fait. En étant avant-dernier, on n’a plus rien à jouer. Il faut donc qu’on joue avec le plaisir et garder le groupe concerné pour la saison prochaine."

Ophain

Pour Romuald Lecocq (T1), le déplacement à Wavre Limal sera l’occasion "de se préparer pour le tour final. Pour nous, le titre est fini donc on va utiliser les six prochains matchs pour se préparer. Le résultat m’importe peu. Je vais surtout faire tourner l’équipe, donner la chance aux joueurs qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu et être attentif pour sélectionner les joueurs qui montrent le plus d’envie."

Rixensart

Pierpaolo Giunta, qui s’en ira à Grez (P1) en fin de saison, va utiliser les rencontres restantes pour "préparer le terrain pour le nouveau coach. On est dans une position dans le championnat où il n’y a rien à revendiquer en haut et sans risque en bas. Je ferai donc jouer les jeunes pour qu’ils acquièrent de l’expérience pour la saison prochaine."

Saintes

"Le Stéphanois sort d’un bon résultat contre Jodoigne. Ils ont aussi en tête l’idée de vouloir se maintenir. Ce sera une rencontre à ne pas prendre à la légère, explique Dorian Nizot (T1). Nous, on veut jouer le titre. Automatiquement, ça passe par le fait de tout gagner."

Braine B

"Ils nous restent six finales", lance Axel Smeets (T1), dont l’équipe est en bonne position pour jouer la troisième tranche. "On avait un match piège contre Rebecq mais on l’a bien géré. Mais les matchs qui vont arriver vont être les plus compliqués. L’objectif, c’est de ne plus perdre de points." À commencer par un déplacement ce dimanche à Villers.

Lasne Ohain B

Après Nivelles, Lasne Ohain se déplace contre un cador du championnat, Auderghem. "Ce ne sera pas le même style de match. Mais nous sommes dans de bonnes conditions en ce moment. Ce serait bien de gagner pour continuer notre spirale positive jusqu’à la fin du championnat", affirme Gilles Stephany (T1).

Auderghem

"Lasne Ohain est une équipe en forme qui reste sur cinq succès de suite à domicile. Il faudra donc prendre la rencontre très au sérieux, indique Fabio Magnoni (T1). Le match contre Saintes nous a coûté cher en termes de joueurs. Mais on a une profondeur du noyau qui va permettre à ceux qui ont eu moins de temps de jeu de s’exprimer sur le terrain."

Porton est blessé. Hammas, Kuci, Hasevoet et Al Masude sont suspendus.

Wavre Limal

"J’ose espérer que les joueurs d’Ophain viendront l’esprit libérer chez nous, puisqu’ils sont déjà qualifiés pour le tour final, lance le T1 Ronald Michiels. C’est une équipe très costaude. Et de notre côté, on n’est pas encore en péril dans le championnat. Mais il faudrait ramener encore quelques points pour se rassurer. Pourquoi pas ce week-end ?"