Troisième du classement, la RULO doit se méfier de la réception d’une formation de Stockel qui vient de battre Genappe et la RUTB et de se relancer dans la course au maintien. "La dynamique reste très bonne et nous avons les armes et la mentalité pour passer au-dessus de cette formation qui lutte pour sa survie. C’est un match piège mais nous serons prêts", déclare Christophe Collaerts (T1).

Demeur F. est suspendu.

Saint-Michel – Perwez

Le leader perwézien n’a plus qu’une petite unité d’avance sur son dauphin de Kosova ! Le déplacement à Saint-Michel doit donc être pris très au sérieux. "Nous avons toujours notre sort entre nos mains et nous devons rester focus sur notre jeu et nos performances. Il reste six finales à jouer mais nous venons de griller un joker", analyse Fabian Bamps.

Lambert est suspendu, Ndione blessé et Salvi est de retour.

Etterbeek –Tubize-Braine B

En tête de la troisième tranche avec son 12/12, la RUTB voudra se racheter de sa dernière défaite face à Stockel en prenant le meilleur sur un autre candidat à la descente. "J’espère que la dernière défaite n’était qu’un accident de parcours et que nous allons retrouver notre football afin de continuer à performer dans cette troisième tranche", raconte Christophe Houssiau (T2).

Genappe – Grez

Derby passionnant entre une formation genappienne, quatrième, qui sort d’une belle prestation à Saint-Josse et des Gréziens, sixièmes, qui se sont relancés dans la course au tour final. "Encore une partie qui s’annonce très compliquée face à une équipe qui joue bien au football et dont la philosophie de jeu pourrait nous convenir. On aura de toute façon droit à une rencontre agréable et ouverte", lance Julien Darquenne (T1).

Berdayes est suspendu, Marques Tereso absent alors que Jonckheere, Dutrieux, Rosart, Becker et Brichart B. font leur retour aux entrainements.

Les Rouge et Blanc ont le couteau entre les dents. "Les gars ont faim et la victoire à Perwez a fait beaucoup de bien. Le match aller avait largement tourné en faveur de notre adversaire mais nous abordons ce match sans pression et avec l’envie de terminer la saison en beauté et de pourquoi pas aller chercher le Top 5", précise Sébastien Eggerickx (T2).

Decroes et s’Jongers sont blessés, Duhem est suspendu alors que Gueuning revient.