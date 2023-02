Le calendrier surchargé fait grincer des dents: "C’est du n’importe quoi"

Mont-Saint-Guibert a aussi joué trois fois cette semaine. "Les filles ont eu un peu dur car il y avait des absentes et on a craqué physiquement contre Lasne", indique l’entraineur, Ethan Laby.

"On punit les petits clubs"

Après sa première défaite de la saison à domicile, mercredi dernier face à Jodoigne (1-5), Chastre B a carrément déclaré forfait contre l’Union SG deux jours plus tard "parce que je n’avais plus personne et on n’avait pas envie de prendre un 20-0 contre le leader, précise le T1, Léo Noemi. Pourquoi remettre des matches à ces dates-là alors que des filles ont réservé leurs congés ? Ce n’est pas équitable car on favorise les équipes ayant un noyau de 25 joueuses et on punit les petits clubs."

Pour Lasne-Ohain aussi "c’est une période difficile à gérer à cause des blessées et des vacances, souligne le coach, Olivier Minsart. Dire qu’on aura fini dans un mois et qu’il n’y aura rien en avril et mai !"

Les Walhinoises ont enchainé deux matches en trois jours. "Des joueuses sont un peu fatiguées vu le calendrier très soutenu, explique Jamel Dennoune (T1). Du coup, certaines écourtent l’entrainement et/ou sont laissées au repos le temps d’un match."