Le Baskethall55, un demi-terrain consacré exclusivement au 3x3 à Braine-l’Alleud

L’endroit proposait la location du terrain, des sessions individuelles et des ateliers spécifiques. Olivier Goossens souhaitait se rapprocher du monde de l’entreprise et du milieu extra-scolaire en proposant des activités centrées sur le demi-terrain de basket. Il se sentait à l’étroit.

En trouvant la perle rare à Braine-l’Alleud, Olivier Goossens a doublé sa surface au sol (470 m²) et il est passé de un à trois panneaux de basket. De quoi augmenter son offre basketballistique. "La seule salle de Belgique 100% basket-ball " est indiqué sur la façade de l’établissement. Une affirmation que reprend Olivier Goossens: "Notre concept est unique car cette salle a été pensée pour notre sport uniquement."

À l’intérieur, l’espace a été intelligemment exploité. Après le comptoir d’accueil et une série de poids de musculation rangés sur un rail, l’amateur de basket-ball pénètre directement sur le demi-terrain. Deux panneaux ont été ajoutés sur les côtés. Une superbe fresque multicolore à l’effigie de la B55 Academy a été posée sur le mur. On trouve également un vestiaire, des toilettes, un espace détente (buvette, tv) et des bureaux. Le lieu accueille aussi une petite tribune. "En face de l’anneau principal, à l’étage, on va aménager d’autres places assises et on installera aussi une caméra pour enregistrer les images des matchs ou des ateliers", promet Olivier Goossens.

Les basketteurs qui le souhaitent auront le loisir d’être encadré par des coachs de renom. Tony Marion, Pascal Angilis, Boualem Chekaba, Fred Young, Marc Van Peteghem, Arnaud Dooms, les frères Muylaert (Fabien et Patrick) et les frères Ibens (Peter et Steve) collaborent en effet avec la structure appelée à devenir "The place to be" du 3x3.