La Hulpe veut jouer ses cartes: "On peut encore espérer quelque chose"

Une dynamique qui s’est avérée payante au fil des rencontres. "On a réussi à instaurer une stabilité défensive, à mieux repartir via les flancs. On a vraiment recréé une équipe et comme la sauce prenait déjà pas mal au départ, on était convaincu que plus le championnat avançait, plus on allait être performant."

L’équipe a pu et peut encore compter sur sa jeunesse dans le noyau, avec des joueurs comme Lacaille, Salawah, Pilotte, Kairi ou encore Latorre, tous des joueurs en dessous de 25 ans. Le duo d’entraîneur met d’ailleurs un point d’ordre à jouer un rôle majeur dans la post-formation.

Ennuyer les cadors

Si La Hulpe est dans une bonne lancée générale, l’équipe pêche encore face aux grandes équipes, avec quasiment à chaque fois une courte défaite. Sur sept revers (sur 24 rencontres), quatre ont été infligées par des équipes du Top 3 (Waterloo, Auderghem et Saintes). "Il manquait une fondation dès le départ. Ces équipes-là, ça fait déjà quelques saisons qu’elles jouent pour la montée et s’en donnent les moyens. Donc les voir être content de nous battre alors qu’on est une toute nouvelle équipe, c’est déjà une fierté. Mais on savait qu’il ne nous manquait pas grand-chose pour les battre, ces petits détails qui font la différence", indique Cabron.

Malgré cela, l’équipe est encore bien positionnée dans le championnat. À seulement cinq points de Saintes, La Hulpe "peut encore espérer quelque chose. On va en tout cas continuer sur cette dynamique. Mais peu importe l’adversaire, on ne va pas calculer."

À commencer par une rencontre ce dimanche contre les premiers du championnat, Waterloo. L’entraîneur adverse Amaury Toussaint annonce d’ailleurs déjà "un match très difficile, un des déplacements les plus compliqués de notre fin de saison."