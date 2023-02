Coupe du Brabant: Jodoigne, Ohain et MSG visent les demis

En face, "ce n’était pas terrible à Chastre (1-5) puis on a tout loupé contre Ixelles (2-2), regrette Gilles Marko (T1). Ce match est le plus important de ma saison puisque le championnat ne nous rapportera rien, et on vise le dernier carré. Elles ne nous étaient pas supérieures les deux premières fois mais on ne les a jamais battues."

Mont-Saint-Guibert jouera contre les Wolves Brussels, deuxième en P3A. "On fera un peu tourner et le but sera de tuer le score le plus vite possible, note Ethan Laby (T1). Cette coupe n’est pas spécialement un objectif mais on va essayer d’aller le plus loin possible."