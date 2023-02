Romain Vanhelmont titularisé pour la première fois avec la ligue A de Guibertin

Il a livré une belle prestation. "En plus, nous avons gagné la rencontre (3-2). Mes partenaires et le staff ont été bienveillants avec moi. Même lorsque Gand n’a plus aligné son équipe type, cela restait une belle équipe. En plus, les deux centraux titulaires sont restés en poste, le troisième central avait le bras dans le plâtre."

Le Villersois a manqué la conclusion d’une balle de set à 24-23 au quatrième set. "Heureusement, nous avons gagné le set. Si on l’avait perdu, je pense que je n’en aurais pas dormi de la nuit. J’ai eu une bonne étoile avec le gain du set."

La victoire permet à Guibertin d’entamer le Challenge play-off en première position avec deux points, Achel en compte un et Waremme est troisième sans point. "Notre souci maintenant, c’est que nous allons jouer une fois tous les quinze jours. Cela va être un drôle de rythme", soulignait l’entraîneur, Wannes Rosiers.