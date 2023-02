Débarqué à l’aube de l’exercice 2018/2019, l’ancien mentor du RJ Wavre et du Wallonia Walhain a abattu un boulot considérable et obtenu des résultats plus que significats grâce, notamment, à ses principes et sa philosophie de jeu. Troisième en P2 pour sa première saison à Grez, il décroche le titre l’année suivante et parvient à stabiliser le club en P1 avec notamment une retentissante deuxième place la saison dernière, synonyme de participation au tour final. "Sergio a décidé de faire un pas de côté par rapport à l’équipe première pour se consacrer à la coordination de nos équipes de jeunes. Il va clairement laisser un grand vide mais nous sommes tout de même soulagés qu’il reste au sein de notre club. Il y avait peut-être aussi une certaine forme de découragement par rapport à l’assiduité et à l’implication générale des joueurs ainsi qu’une lassitude qui s’est installée. Je ne retiendrai que du positif de Sergio, c’est un homme toujours impliqué, déterminé et 100% concentré sur le sportif. Nous n’avons absolument rien à lui reprocher cette saison car il n’a jamais pu aligner deux dimanches de suite la même équipe et je pense sincèrement que sans ces quelques blessés et absents, nous aurions 10 ou 15 points en plus", explique le président grézien Pascal Vanden Bosch.

Pierpaolo Giunta sera le nouveau T1

Parmi les nombreuses candidatures reçues et les entraîneurs rencontrés, c’est le CV du futur ex-entraineur de Rixensart Pierpaolo Giunta qui a été retenu. "C’est un plaisir immense et une énorme fierté d’avoir été choisi pour prendre la succession d’une légende comme Sergio Palavicino. Je ne compte pas tout révolutionner mais bien profiter du boulot abattu, le poursuivre selon une certaine continuité et y apporter mes idées. J’aime aussi travailler avec les jeunes et le vivier existant à Grez est très impressionnant. Signer ici est une preuve que mon travail a été reconnu et j’en suis ravi", déclare le futur T1 grézien.