P3B: Luigi et Samuel Bruno remerciés à Clabecq

Le club tente un pari osé à cinq jours de la réception d’Etterbeek. "C’est un match très important et il faut prendre des points car ce serait dommage d’être arrivé jusqu’ici et de tout perdre. On est donc dans l’attente et l’espoir d’une belle réaction du groupe."

Pour l’heure, on ne sait pas qui dirigera l’équipe ce dimanche ni qui reprendra à plus long terme. "On a des pistes mais il est un peu tôt. On va prendre le temps de s’asseoir et d’analyser tout ça mais avec l’objectif de poursuivre dans la continuité de ce qui a été fait jusqu’ici."

Bruno: "Fier du travail accompli"

Luigi Bruno se dit "fier du travail accompli par moi et par mon fils. On a terminé trois fois dans le Top 3 avec un tour final et Clabecq est toujours en tête aujourd’hui. Les résultats étaient moins bons ces six dernières semaines mais n’oublions pas qu’on a dû jouer sans attaquant et avec une équipe fortement remaniée. Face à Ittre, on a proposé du beau jeu et on aurait aussi mérité de gagner. Le comité a voulu provoquer un électrochoc et il est plus facile de changer un nom plutôt que dix-huit. Le plus important pour nous est d’avoir fait revivre le club, qu’on en parle dans la presse et d’avoir disputé un derby devant plus de 300 personnes."

Le duo avec son fils, Samuel, se poursuivra ailleurs. "On a déjà des contacts mais ce sera peut-être plus pour la saison prochaine. En attendant, prendre un peu de recul va nous faire du bien car on a consacré beaucoup d’énergie à Clabecq pendant ces quatre années."