William Piret est plus que jamais d’attaque avec Rebecq

William Piret confirme que le départ de Luigi Nasca a servi de déclic pour plusieurs de ses coéquipiers. "C’est malheureux pour notre ex-coach, mais force est de constater que certains joueurs affichent plus d’envie sur le terrain depuis qu’il est parti. L’approche du nouvel entraîneur principal Dimitri Leurquin consiste à soigner d’abord et avant tout le travail défensif. Il a totalement raison, car on sait que si on ne prend pas de but, on ne perd pas un match. Et comme nous disposons de plusieurs atouts offensifs capables de faire la différence à tout moment, cette façon de procéder et d’appréhender les rencontres finit par payer. Nous marquons généralement assez facilement."

À bientôt 30 ans, le solide médian en est à sa quatrième saison au Gobard. "Je suis venu du Stade Brainois, juste avant que le club ne fusionne avec Tubize. C’était un nouveau défi pour moi à l’époque, mais je me sens vraiment bien à Rebecq."