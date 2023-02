C’est devant près de 500 spectateurs et en présence des kops des deux équipes que s’est déroulé ce derby au sommet.

Les visiteurs ont le dessus en première mi-temps avec un poteau de Goossens et une latte de Veyt mais c’est Ittre qui trouve l’ouverture via Fenton de la tête sur corner. Devreux doit ensuite s’employer sur des envois de Fares et Vanden Berghe. "On savait que ça allait devenir tendu et qu’il faudrait être fort mentalement, indique le T1 local, Gaëtan Sempoux. Lorsqu’ils ont égalisé, j’ai eu peur que le château de cartes ne s’écroule mais cela a eu l’effet inverse."

Après le jusqu’au-boutisme de Vanden Berghe sur le but égalisateur, Ittre reprend l’avance, de nouveau sur corner, grâce à Wautier. Alors que Clabecq réclame un penalty pour une main, Geortay file inscrire le 3-1. Les Clabecquois perdent le fil et trois joueurs sur cartes rouges, et réalisent la mauvaise opération puisqu’Etterbeek leur chipe la première place du classement au nombre de victoires. "Ittre marque sur une phase arrêtée en première période, on remonte avec de bonnes intentions et on parvient à égaliser, puis chapeau à notre adversaire d’avoir gagné", note Luigi Bruno (T1).

De son côté, Ittre a assuré sa participation au tour final tout en se rapprochant à quatre points de la tête. "C’était un beau derby dans l’ensemble et on a fait le taf. Notre premier devoir est accompli mais on veut continuer sur cette lancée", prévient Gaëtan Sempoux.