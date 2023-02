(21-25, 20-25, 22-25).

Pour ce déplacement chez le neuvième du championnat de Nationale 1, Tim Van de Wielle, le coach nivellois, avait fait confiance, comme la semaine précédente, à Thibaut Deigers à la passe et Sébastien Pascolo au quatre.

Les visiteurs ont toujours eu l’avance dans la première et la deuxième manche. "Hasselt est revenu à la fin des deux sets mais nous avons toujours pu finir les sets en notre faveur. Nous avons eu un peu de mal en réception", soulignait Thibaut Deigers, le passeur de la formation nivelloise.

Les Aclots ne livraient pas leur meilleur match. "C’était moyen. Nous n’avons pas vraiment mal joué, mais nous n’avons pas non plus très bien joué. Ugo Oger est passé à côté de son match alors qu’il fait une excellente saison. On se rend compte que lorsqu’il est moins bien, nous avons plus de mal à marquer des points", poursuivait Thibaut Deigers.

La troisième manche a été plus serrée. "L’entraîneur a fait un double changement en fin de set en faisant monter Joost Borremans et Laurent Jacquerye. Cela nous a permis de faire la différence en fin de set."

La troisième place dans le viseur

Nivelles prend donc trois points précieux. "L’important est effectivement la victoire. Lorsque l’on voit qu’en faisant une prestation moyenne, en alignant Thibaut Deigers et Sébastien Pascolo qui n’étaient pas titulaires en début de saison, on s’impose 0-3, on comprend que notre noyau est de qualité", souligne le président, Francis Offermans.

Nivelles reste en quatrième position avec huit points d’avance sur ses poursuivants, au nombre de trois si l’on considère que Noorderkempen et Puurs vont gagner leur match de retard. "Au pis, sauf catastrophe, nous devrions terminer quatrièmes en fin de saison. L’objectif est désormais de recevoir Anvers avec la possibilité de déposséder les Anversois de la troisième place", poursuit Thibaut Deigers.