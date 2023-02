La défaite des Nivellois hier après-midi était celle de trop et tue définitivement tout espoir de maintien en P2. Nivelles est donc mathématiquement condamné à la descente.

Pour Lasne-Ohain, après la belle victoire de mercredi face à Saintes, c’est un joli 6/6. "Les gars ont fait le taf et ont su rester sérieux. Je félicite tout de même cette formation nivelloise qui continue à se battre malgré les circonstances", notait Gilles Stephany (T1).

Waterloo – Rixensart 6-1

Buts: Weynants (1-0, 3'), Pirotte (2-0, 8'), Maeyens (2-1, 18'), Weynants (3-1, 25'), Jamotte (4-1, 49'), Pirotte (5-1, 55'), Notez (6-1, 90')

En cas de victoire, les Rixensartois avaient encore une toute petite chance d’empocher la seconde tranche. Il n’en sera finalement rien vu la large victoire du leader waterlootois. "C’est une belle victoire mais malgré les chiffres, elle n’était pas si facile que cela. Nous avons été suffisamment efficaces en première période et malgré la réduction de l’écart, nous avons bien géré la deuxième mi-temps", résumait le T2 Jonathan Vanonckelen.

En face, le T1 rixensartois ne pouvait que constater les dégâts. "On prépare cette rencontre d’une certaine façon toute la semaine et c’est déjà 2-0 après moins de dix minutes. Le château de cartes s’est écroulé et c’était vraiment un off day total de notre part", concluait Pierpaolo Giunta.

La Hulpe – Limal 3-1

Buts: Pilotte (1-0, 7'), Latorre (2-0 et 3-0, 14' et 27'), Berger (3-1, 33')

Les La Hulpois ont émergé grâce à trente premières minutes de feu où Pilotte et Lattore par deux fois ont su faire la différence. "Les gars ont été très solides durant la première demi-heure et cette avance de trois buts a galvanisé les troupes. Notre keeper Wiame nous garde dans la rencontre en réalisant quelques beaux arrêts", signalait Jonathan Cabron (T1).

Grâce à ce succès, La Hulpe dépasse Ophain au classement et intègre donc le Top 4.

Rebecq B – Braine B 0-2

Buts: Sylla (0-1, 55'), Dettori (0-2, 75')

Cet affrontement entre deux très jeunes équipes qui aiment jouer au football a tourné à l’avantage des Brainois qui ont su prendre le commandement de la rencontre, surtout après la pause, et inscrire deux buts via Sylla et Dettori. "Nous avons plus ou moins la même philosophie de jeu et c’était un match disputé et plutôt équilibré avant la pause. Après cela, nous avons pris la possession du cuir et je pense que la victoire est logique", racontait le T1 visiteur Axel Smeets.

Du côté de Francesco Marrella et des Rebecquois, on estimait avoir fait un bon match malgré la défaite. "Je n’ai rien à reprocher à mes jeunes joueurs et je retiens beaucoup de positif. Nous encaissons sur deux buts évitables mais cela fait partie de l’apprentissage."