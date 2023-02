Après le succès à Orp (0-1) en semaine, le doublé de Biyanga n’a pas suffi contre Grez, samedi. "Il y avait plus d’envie mercredi dernier et je pense qu’on avait encore ce match-là, le troisième en une semaine, dans les jambes, remarque Didier Liroux (T1). Un nul aurait été plus logique car on a eu des face-à-face à 2-2 et encore à 2-3, mais on n’avait plus la même fougue."

Dans les rangs gréziens, "on est content de la victoire en ayant relativement bien joué, souligne le délégué, Hervé Huens. Face à un adversaire qui procédait beaucoup par longs ballons, on a essayé de pratiquer du beau football, on a eu la possession de balle à 60-40, et les joueurs se sont battu les uns pour les autres."

Beauvechain – Mélin 1-5

Buts: Despeghel (0-1, 26'), Salmon (0-2, 43'), Despeghel (0-3 et 0-4, 46' et 53'), Pans (1-4, 54'), Pynebrouck (1-5, 60').

Dixième victoire de rang pour Mélin malgré les exclusions d’Allard avant le repos et de Quintin à la 83'. "On a eu dur de rentrer dedans mais on marque sur nos deux premiers temps forts et on a fait le match parfait et étant fort devant et solide derrière. Je félicite mes joueurs qui ont fait une grosse deuxième mi-temps, à dix puis à neuf, avec engagement et esprit d’équipe", savoure Benoit Lamine (T1).

Beauvechain (1/9) confirme sa mauvaise passe. "On livrait un super-match en première mi-temps où l’on aurait pu avoir un penalty, puis la tête de Willaert est sauvée sur la ligne à la reprise. Mes joueurs se sont donnés mais n’ont pas été à la hauteur défensivement en leur offrant cinq goals sur six erreurs défensives", déplore Jabran Albahtouri (T1).

Mt-Saint-Guibert – Orp 9-0

Buts: Spreutels (3), Quintin (3), Cuypers (2) et Verniest.

Huppaye et Beauvechain battus, le succès d’hier suffit aux Guibertins pour décrocher la deuxième tranche, que le score reste en état ou qu’il gagne par forfait. "C’est une bonne chose et cela pourrait sauver notre saison, souligne Gaël Vanderbrugge (T1). J’espère qu’on pourra conserver notre goal-average après ce match très particulier."

La seconde période à peine entamée, les visiteurs ont en effet décidé d’arrêter les frais. "Après avoir fait souffrir Perwez jusqu’au bout mercredi, c’était notre troisième match de la semaine et on a manqué de soldats car la réserve n’était pas dispo et il y a eu des blessures au fil des jours. On a fait comme on a pu dans un match à sens unique mais on n’était plus que six sans avoir de douleur à la reprise", précise Gaëtan Gramme (T1).

Huppaye – Walhain 3-4

Buts: Joiret (0-1 et 0-2, 23' et 30'), Pierard sur pen. (1-2, 40'), Goossens (2-2, 48'), Dethinne (3-2, 71'), Ba. Koninckx (3-3 sur pen., 85' et 3-4, 90').

Walhain s’est sorti du piège en inversant la tendance dans les derniers instants. "C’était un match d’hommes entre deux équipes d’hommes ayant répondu présentes, et très agréable pour le spectateur neutre, indique Mathieu Michielsens (T1). Sur un terrain catastrophique, c’était plus des duels que du foot mais j’estime notre victoire méritée dans l’ensemble d’autant que c’est un penalty imaginaire qui les a relancés."

Après avoir compté deux buts de retard, Huppaye a mené 3-2 puis il a perdu Legrand (72') et Lebon (88') sur des deuxièmes jaunes. "On avait le match en mains avant de prendre cette première rouge un peu stupide, regrette Laurent Moinil (T2). On aura manqué d’expérience et d’intelligence de jeu."

Ronvau – Incourt 2-0

Buts: Morais (1-0, 70'), Delikus (2-0, 85').

Deuxième succès de rang pour les Chaumontois. "Au nombre d’occasions, le match devait être plié à la mi-temps, remarque Jean Paul Dos Santos (T1). Incourt ne nous a pas rendu la tâche facile, on s’est parfois montré un peu précipité et il a fallu être patient. Mais même si la victoire fut dure à se dessiner en marquant tard, elle fait du bien."

Dans l’autre camp, "on a bien tenu jusqu’au premier but entaché d’un hors-jeu alors que nous étions hélas fort déforcés, souligne Vincent Charlet (T1). La victoire est cependant méritée pour notre adversaire."