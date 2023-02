Marc Tabourdon signe un nouveau succès

C’est que le désormais coureur de Servi Pools DT Racing est un "malin", surtout, quand la gagne se joue au sprint. "Nous avons chacun notre façon de rouler. Moi, je préfère me placer, surveiller, et laisser faire jusqu’aux 500 derniers mètres et là, je rentre en action."

Malgré une belle concurrence, Marc Tabourdon s’est donc imposé samedi. "Avec mes équipiers, j’étais également présent au stage. J’y étais le plus âgé et j’ai forcément adapté mon programme face à ces petits jeunes. Je ne voulais pas revenir cramé, mais d’un autre côté, cela ne veut pas dire que je n’y ai pas travaillé correctement. Le groupe a été très sympa avec moi. J’ai même été choyé réellement par tous les jeunes. On a tous bien travaillé en s’adaptant l’un à l’autre. Cependant, il n’est jamais évident de connaître réellement son état de forme avant la première épreuve de la saison. À Pommerœul, on s’est retrouvé à dix-sept hommes en tête. Je me suis dit que mes jambes avaient l’air d’être pas trop mal… J’ai donc bien géré cela pour l’arrivée. Un de mes concurrents les plus solides a été repris dans le dernier kilomètre, j’ai pu gérer un autre gars assez costaud et au final, je gagne ma catégorie."

Au sein de sa nouvelle équipe Servi Pools DT Racing, Marc s’y sent bien. "Nous ne sommes pas nombreux mais tout le monde se connaît déjà depuis plusieurs années et surtout, il y a une très bonne mentalité. Je roule avec plusieurs d’entre eux à l’entraînement depuis des années, il n’y a que du positif à se sentir bien de la sorte."

Et pour 2023, des objectifs ? "Je suis arrivé à un âge où l’on prend course après course et on voit ce qui arrive. L’an dernier, j’ai décidé de rouler de la sorte et j’ai vécu ma meilleure saison. Je ferai à nouveau pareil cette fois-ci et on verra ce que cela donnera."